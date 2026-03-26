ضبط صاحب محل أحذية بالجيزة لتعديه على سيدة وتفريغ إطار سيارتها

كتب : علاء عمران

01:03 م 26/03/2026

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من صاحب محل أحذية، بسبب قيامه بالتعدي عليها وتفريغ هواء إطار سيارتها حال توقفها أمام المحل بدائرة قسم شرطة العمرانية.

تفاصيل الواقعة


وبالفحص، تبين أن السيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وأفادت أنه بتاريخ 21 من الشهر الجاري توقف سيارتها أمام محل الأحذية، فقام صاحب المحل بتفريغ هواء الإطار اعتراضًا على موقفها، وحدثت مشادة كلامية بين الطرفين عند محاولة السيدة معاتبته.

ضبط المتهم


عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب المحل، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدًا سبب تصرفه كان اعتراضه على وقوف السيارة أمام محله.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات، مع التأكيد على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

