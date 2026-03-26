قرار جديد بشأن الحجر على أموال نوال الدجوي

حجزت محكمة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من أحد أحفاد الدكتورة نوال الدجوي، والتي طالب فيها بتوقيع الحجر عليها، للحكم بجلسة 25 مايو المقبل.

تفاصيل دعوى الحجر على أموال نوال الدجوي

وكانت محكمة أول درجة قد رفضت الدعوى الأصلية، بعد تقرير طبي رسمي من وزارة الصحة أكد أن حالة نوال الدجوي العقلية مستقرة، ولا تعاني من أي اضطرابات عقلية تستدعي الحجر، باستثناء ضعف طفيف في الذاكرة المرتبط بتقدم السن.

يُذكر أن النيابة قد أغلقت سابقا التحقيقات في قضية سرقة أموال نوال الدجوي بعد أن تنازلت عن اتهام أحفادها، حرصا على لم شمل العائلة وتجنب النزاعات.

"13 مليون تقديرات أولية".. ماذا حدث بواقعة مستريح سيارات الشروق؟

محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمين أمامهم فرصة وحيدة للطعن على حكم إعدامهم

بعد براءة المتهم. . محامٍ يكشف مفاجأة بشأن فتاة الأتوبيس: ليس لها حق الاستئناف



