ضبط 4 أشخاص يستخدمون أسلحة بيضاء لترويج مخدر "البودر" في أكتوبر

كتب : علاء عمران

12:59 م 26/03/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام عدد من الأشخاص بترويج المخدرات في الحي الثامن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

تحديد المتهمين


وبالفحص والتحري، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية مرتكبي الواقعة، حيث تبين أنهم 4 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة المحافظة، وبحوزتهم كمية من مخدر "البودر" إلى جانب سلاح أبيض.

ترويج المخدرات


وأكدت المصادر الأمنية أن المتهمين كانوا يقومون بترويج المخدرات في أوقات مختلفة، إلا أن متابعة الأجهزة الأمنية الدقيقة أسفرت عن ضبطهم قبل انتشار المخدرات بين المواطنين.

اعترافات المتهمون

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، مشيرين إلى أنهم يستخدمون السلاح الأبيض للتهديد وإرهاب من يحاول الاعتراض على نشاطهم غير القانوني.

كما أشارت الأجهزة الأمنية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات، بما يضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

