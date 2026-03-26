رحل عن عالمنا منذ قليل الملحن الكبير وفا حسين، وأعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين وفاته، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

وقالت الجمعية في بيان لها: "تنعى جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الملحن الكبير الأستاذ وفا حسين، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملون بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه."

نبذة عن الملحن الراحل وفا حسين

يُعد وفا حسين ملحنا بارزًا وعازف أكوردين محترف، عمل ضمن عدد من الفرق الموسيقية بالإذاعة المصرية والفرقة الذهبية، كما عمل بفرقة الموسيقار صلاح عرام.

اشتهر بتقديم ألحان شرقية عصرية، وترك بصمة واضحة في الأغنية المصرية من خلال أعماله، وأبرزها تلحين الأغنية الشهيرة "والله وعزاز علينا" للفنان عمر فتحي عام 1982.



