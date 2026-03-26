رحيل الملحن وفا حسين وجمعية المؤلفين والملحنين تنعاه

كتب : نوران أسامة

01:30 م 26/03/2026

رحل عن عالمنا منذ قليل الملحن الكبير وفا حسين، وأعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين وفاته، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

وقالت الجمعية في بيان لها: "تنعى جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الملحن الكبير الأستاذ وفا حسين، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملون بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه."

نبذة عن الملحن الراحل وفا حسين

يُعد وفا حسين ملحنا بارزًا وعازف أكوردين محترف، عمل ضمن عدد من الفرق الموسيقية بالإذاعة المصرية والفرقة الذهبية، كما عمل بفرقة الموسيقار صلاح عرام.

اشتهر بتقديم ألحان شرقية عصرية، وترك بصمة واضحة في الأغنية المصرية من خلال أعماله، وأبرزها تلحين الأغنية الشهيرة "والله وعزاز علينا" للفنان عمر فتحي عام 1982.

نعي جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية
اقرأ أيضًا:
تفاصيل حفل أنغام بالسعودية اليوم

داخل الجيم.. مي سليم تتألق بإطلالة رياضية أنيقة (صورة)

السلطات التركية توقف هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في قضية مخدرات كبرى.. صور

كنزي دياب جريئة ورنا رئيس مع زوجها.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

الملحن وفا حسين مر فتحي

فيديو قد يعجبك



دليلك لمشاهدة مباراة مصر والسعودية مجانا
رياضة عربية وعالمية

دليلك لمشاهدة مباراة مصر والسعودية مجانا
عمرو دياب وعمر فتحي غنوا من ألحانه.. معلومات عن الملحن الراحل وفا حسين
زووم

عمرو دياب وعمر فتحي غنوا من ألحانه.. معلومات عن الملحن الراحل وفا حسين
قفزة في أسعار النفط.. سعر خام برنت يتخطى 5% في العقود الآجلة
اقتصاد

قفزة في أسعار النفط.. سعر خام برنت يتخطى 5% في العقود الآجلة
انهيار جزئي لمنزل يُصيب 3 أشخاص بالبحيرة
أخبار المحافظات

انهيار جزئي لمنزل يُصيب 3 أشخاص بالبحيرة

يقترب من 53 جنيها.. سعر الدولار اليوم يقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات
أخبار البنوك

يقترب من 53 جنيها.. سعر الدولار اليوم يقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أمريكا تدرس توجيه "ضربة قاضية" لإيران.. أكسيوس تكشف التفاصيل
المُسيّرات الإيرانية.. كيف غيرت "شاهد" موازين القوة في الحرب؟
الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ