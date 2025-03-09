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بمضبوطات 2.5 مليون قطعة ألعاب نارية.. ضبط 75 قضية بعدة محافظات

02:49 م الأحد 09 مارس 2025

ألعاب نارية

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كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن، عدة حملات أمنية أسفرت عن ضبط 75 قضية، تم خلالها ضبط قرابة 2.5 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة.

وجاءت أبرز الضبطيات على النحو التالي: ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، وبحوزته أكثر من 674 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة، وضبط مالك مكتبة "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج، وبحوزته قرابة 158 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.

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