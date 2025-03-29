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تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في حدائق أكتوبر

10:52 ص السبت 29 مارس 2025

جثة - أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:
عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة شخص في حدائق أكتوبر، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث.
وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة شخص في حدائق أكتوبر، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة شخص بها عدة إصابات، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى المشرحة.
ويجري رجال المباحث تحريات مُكثفة لكشف ملابسات الواقعة، بالإضافة إلى فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، للتوصل إلى هوية المجني عليه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

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مديرية أمن الجيزة جثة شخص حدائق أكتوبر
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