ترحيل إبراهيم سعيد إلى مركز الإصلاح والتأهيل ببدر لتنفيذ حكم صادر ضده

كتب- محمود الشوربجي:

قامت الأجهزة الأمنية، بترحيل إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر الأسبق إلى مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، لتنفيذ حكم صادر ضده بالحبس بسبب قضية نفقة لصالح طليقته.

وكانت قوة أمنية من مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على اللاعب السابق، بعد صدور حكم نهائي بحبسه لامتناعه عن سداد النفقة المستحقة لطليقته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، فيما تقدم محامي إبراهيم سعيد بمعارضة على الحكم، تمهيدًا للنظر في القضية مجددًا أمام الجهات المختصة.