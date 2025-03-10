6 مصابين في انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي بالجيزة

كتب -علاء عمران:

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة، في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بمحافظة الجيزة.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، حيث تبين من المعاينة الأولية أن عجلة القيادة اختلت بيد السائق، مما تسبب في انحراف السيارة وانقلابها على الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما قامت الجهات المعنية بإزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.