إعلان

بين الدهشة وعدم التصديق.. كيف علق أصدقاء ملك حسن على ارتدائها الحجاب؟

كتب : معتز عباس

06:51 م 29/12/2025 تعديل في 07:13 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ملك حسن وصديقتها بعد ارتدائها الحجاب
  • عرض 5 صورة
    ملك حسن وصديقتها
  • عرض 5 صورة
    ملك حسن بالحجاب (1)
  • عرض 5 صورة
    الممثلة ملك حسن ترتدي الحجاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقدمت الفنانة الشابة ملك حسن على خطوة جديدة وارتداء الحجاب، وحذف جميع صورها بشعرها من على حسابها الشخصي بموقع "انستجرام".

ونشرت ملك مقطع فيديو لها وهي ترتدي الحجاب، وقالت: "حلو مغير شكلي"، وعلقت الفنانة داليا البحيري: "شكلك جميل يا لوكي.. مبروك يا حبيبتي".

وأعرب المتابعين عن سعادتهم بتلك الخطوة، وجاءت التعليقات على فيديو ملك محسن كالتالي: "تبدين جميلة ما شاء الله"، "مبروك يا ملوكة"، "الله يثبتك على الطاعة"، "جميلة أوي"، "قخورين بيكي".

يذكر أن ملك حسن، شارك في مسلسل "زي الشمس"، وجسدت دور ابنه ريهام عبد الغفور.

كما شاركت ملك حسن في رمضان 2025 من خلال مسلسلي "منتهى الصلاحية" بطولة محمد فراج، و"حسبة عمري" بطولة روجينا.

اقرأ أيضًا..

الحرب تندلع بين إيمان العاصي وأشقائها في إعلان "قسمة العدل"

حصاد المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية في 2025

ملك حسن على ارتداء ارتداء الحجاب انستجرام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

تنزانيا

- -
18:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 265 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم بمصر يواصل هبوطه الدراماتيكي بالتعاملات المسائية
ملخص مباراة مصر وأنجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية
شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
"نهاية المرحلة".. تصاعد المطالب بتغيير حكومة مدبولي في بداية 2026
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
إسطبل خيول.. تحقيقات النيابة في مصحة الهروب الكبير: حبس و3 اتهامات
قناة مجانية على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا 2025
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد