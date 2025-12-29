بين الدهشة وعدم التصديق.. كيف علق أصدقاء ملك حسن على ارتدائها الحجاب؟

آسر ياسين ينشر صور جديدة مع زوجته من عرض فيلم "إن غاب القط"

أقدمت الفنانة الشابة ملك حسن على خطوة جديدة وارتداء الحجاب، وحذف جميع صورها بشعرها من على حسابها الشخصي بموقع "انستجرام".

ونشرت ملك مقطع فيديو لها وهي ترتدي الحجاب، وقالت: "حلو مغير شكلي"، وعلقت الفنانة داليا البحيري: "شكلك جميل يا لوكي.. مبروك يا حبيبتي".

وأعرب المتابعين عن سعادتهم بتلك الخطوة، وجاءت التعليقات على فيديو ملك محسن كالتالي: "تبدين جميلة ما شاء الله"، "مبروك يا ملوكة"، "الله يثبتك على الطاعة"، "جميلة أوي"، "قخورين بيكي".

يذكر أن ملك حسن، شارك في مسلسل "زي الشمس"، وجسدت دور ابنه ريهام عبد الغفور.

كما شاركت ملك حسن في رمضان 2025 من خلال مسلسلي "منتهى الصلاحية" بطولة محمد فراج، و"حسبة عمري" بطولة روجينا.

