إحالة البلوجر نورهان حفظي للمحاكمة الجنائية بتهمة بث محتوى خادش

أحالت النيابة العامة البلوجر المعروفة إعلاميًا باسم "نورهان حفظي" إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وحددت المحكمة جلسة 6 يناير 2026، لنظر أولى جلسات محاكمتها.

وأسندت النيابة العامة إلى نورهان حفظي تهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، من خلال نشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية مقابل مبالغ مالية، وذلك على النحو المبين بأوراق التحقيق.

