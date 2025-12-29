واشنطن تعلن ارتفاع عدد ضحايا تصادم مروحيتين في سماء الولايات المتحدة
نيو جيرسي - (أ ب)
أعلنت الشرطة الأمريكية ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم مروحيتين في الجو بولاية نيو جيرسي، وذلك بعدما تم التأكد من مقتل طيار ثاني.
وأسفر الحادث عن مقتل كلًا من كينيث كيرش (65 عاماً)، وميكل جرينبرج (71 عاما)، وهما صديقان كانا يعيشان في نيوجيرسي، وكثيراً ما كانا يتناولان الإفطار معاً في مقهى بالقرب من موقع التحطم في هامونتون، التي تبعد حوالي 35 ميلا (56 كيلومترا) جنوب شرق فيلادلفيا.
وقال رئيس شرطة هامونتون، كيفن فريل، في بيان إن كيرش، وهو من سكان كارنيز بوينت، تم إعلان وفاته في أحد مستشفيات المنطقة بعد نقله إلى هناك جوا، بينما توفي جرينبرج، وهو من سكان سيويل، في موقع التحطم.
وقال فريل، أشارت إفادات الشهود إلى أن المروحيتين كانتا تحلقان بالقرب من بعضهما البعض تماما قبل وقوع التحطم، وقالت السلطات إن محققين من المجلس الوطني لسلامة النقل كانوا في الموقع اليوم الاثنين.
وذكر فريل أن فرق الإنقاذ استجابت لبلاغ عن حادث طيران في حوالي الساعة 11:25 صباح أمس الأحد، ويظهر مقطع فيديو من مكان الحادث مروحية وهي تدور حول نفسها بسرعة باتجاه الأرض.
وقامت أطقم الشرطة والإطفاء لاحقا بإخماد النيران التي التهمت إحدى المروحيتين.
CrashVision: Tragic Helicopter Crash in New Jersey!— John Cremeans (@JohnCremeansX) December 28, 2025
📡What We Know: Two helicopters collided mid-air and crashed near Hammonton, New Jersey, leaving 1 dead and another critically injured as emergency crews responded to the scene. Cause of the crash has not been determined. pic.twitter.com/4GoaGRKMIJ