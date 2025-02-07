124 كيلو مخدرات و30 ألف قرص مخدر.. الداخلية تداهم أخطر أوكار الكيف بالمحافظات

كتب - علاء عمران:



كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة العناصر المتورطة في جرائم الاتجار بالمخدرات، حيث شنت حملات أمنية موسعة في عدة محافظات، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

وتمكنت الأجهزة المعنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط 9 متهمين بحوزتهم 124 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة، إضافة إلى 30 ألف قرص مخدر من عقار "ترامادول"، كما تم ضبط عدد من الأسلحة النارية والذخائر المستخدمة في أنشطتهم الإجرامية.

وشملت المضبوطات 75 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش بمحافظة الجيزة، و27 كيلو جرامًا بمحافظة البحيرة، و12 كيلو جرامًا بمحافظة شمال سيناء، إلى جانب كميات من مخدر الشابو والهيروين، بالإضافة إلى ضبط عدة قطع من الأسلحة النارية، منها بنادق خرطوش وطبنجات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 19.2 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها.