إعلان

ولع في جثتها.. مفاجآت مثيرة في مقتل البلوجر " نور الدليمي"

12:25 ص الجمعة 07 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    البلوجر نور الدليمي
  • عرض 5 صورة
    البلوجر نور الدليمي
  • عرض 5 صورة
    البلوجر نور الدليمي
  • عرض 5 صورة
    البلوجر نور الدليمي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي:

تصدرت واقعة مقتل البلوجر الشهيرة نور الدليمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشف ملابساتها اليوم.

ألقت مديرية شرطة أربيل، القبض على شاب سوري لاتهامه بقتل "البلوجر" العراقية الشهيرة نور الدليمي، والتي عثر على بقايا جثتها منذ ساعات.

وفقًا للتقارير الأولية، فإن الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا، والتي كانت تعيش في العاصمة بغداد، تعرضت للقتل بطريقة وحشية باستخدام "كابل".

وبحسب المتحدث باسم شرطة أربيل، كارزان صالح، فإن "المتهم دخل في شجار مع الضحية بسبب المال في أحد فنادق أربيل، ونتيجة الشجار، أقدم المتهم على خنقها بسلك كهربائي في غرفة الفندق، ثم سرق مالها ومصوغاتها الذهبية".

وأضاف كارزان صالح: "بعد قتلها، قام المتهم بنقل جثتها إلى مكان ناءٍ، وابتاع البنزين في الطريق، ثم أحرق الجثة في منطقة تابعة لناحية بحركة".

وأوضح: "بعد مرور ساعتين على الحادث، تمكنا من إلقاء القبض على المتهم، الذي أقر بجريمته، وفتحنا ملف تحقيق، وأحيل إلى المحكمة المختصة لمحاكمته بموجب المادة 406 من قانون العقوبات"، بحسب موقع "رووداو".

كما أن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن الشاب السوري كان على "علاقة عاطفية" بالمودل الدليمي.

بعد إجراء معاينة الطب العدلي، تمت إعادة جثة نور إلى بغداد، حيث كانت تقيم مع شقيقتيها في أربيل منذ ثمانية أعوام، ورفع أهلها دعوى قضائية.

يؤكد أقارب نور الدليمي أن "الشاب السوري البالغ من العمر 18 عاماً الذي قتل ابنتهم، سرق سيارتها ومصوغاتها الذهبية بعد ارتكاب الجريمة"، مشيرين إلى أنهم "لا يعرفون اسم القاتل ولا كيف تم التعارف بينه وبين الضحية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقتل البلوجر نور الدليمي جريمة قتل جريمة البلوجر العراقية نور الدليمي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
التفاصيل الكاملة لبلاغ يتهم كهربا وإمام بجلب مخدرات.. والدفاع يرد

إعلان

إعلان

مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان وإجراءات استثنائية قبل العيد
رفع الحد الأدنى 1500 جنيه والمعاشات 15%.. ماذا نعرف عن الحزمة الاجتماعية الجديدة؟
"غرفة السياحة": السعودية تلغي شرط الحصول على التطعيمات لأداء العمرة
رسميًا.. وقف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة
5 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. بينها الأمطار والأتربة