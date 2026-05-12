إعلان

معاينة أولية تكشف تفاصيل حريق محطة موالح بالصحراوي وإصابة 10 عمال بالاختناق

كتب : صابر المحلاوي

04:53 م 12/05/2026

حريق محطة فرز وتعبئة موالح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرت فرق من مباحث الجيزة، معاينة لموقع حريق محطة فرز وتعبئة موالح اندلعت فيها النيران بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق محافظتي الجيزة والبحيرة الكيلو 80، والذي أسفر عن إصابة 10 عمال بحالة اختناق.

موقع المحطة ومواصفاتها

وكشفت المعاينة الأولية أن المحطة مرخصة من هيئة التنمية الصناعية، وتقع على مساحة 12 ألف متر مربع محاطة بسور شبكي وبوابة حديدية، ومقسمة من الداخل، وتضم 12 ثلاجة لحفظ الحاصلات الزراعية، مساحة كل منها نحو 80 مترًا، بالإضافة إلى 3 صالات تشغيل لتخزين المحاصيل الزراعية عبارة عن هناجر مسقوفة بالصاج، مساحة كل صالة نحو 12 قيراطًا.

مكان اندلاع الحريق وانتشاره

وتبين أن الحريق نشب في مبنى إداري مكون من أرضي وطابقين خاص بالإدارة وميزان بسكول، وامتد إلى مساحة 4 × 25 متر في بعض الكراتين الفارغة المتواجدة بالقرب من الثلاجات على مسافة 3 أمتار، ما أدى إلى تصاعد الأدخنة وتطاير الشرر وامتداد النيران إلى جسم ثلاجتين من الخارج والمصنوعتين من الصاج المجلفن بالأسفنج.

السيطرة على الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده لباقي أجزاء المحطة. وكشفت التحريات عن إصابة 10 عمال بحالات اختناق، وفق مصدر أمني، بينهم حالات بسيطة جرى إسعافها بموقع الحادث.

أقوال مالك المحطة

واستجوبت فرق البحث مالك المحطة، الذي رجح أن يكون عقب سيجارة سبب الحريق، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية. وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق الصحراوي محطة موالح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا هبط صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مارس؟ خبراء يوضحون
أخبار البنوك

لماذا هبط صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مارس؟ خبراء يوضحون
السر في شهادة المطابقة.. مصدر يكشف تفاصيل أزمة المرافق لأصحاب طلبات التصالح
أخبار مصر

السر في شهادة المطابقة.. مصدر يكشف تفاصيل أزمة المرافق لأصحاب طلبات التصالح
بكلمات مؤثرة..خالد الجندي ينعى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ماذا قال؟
زووم

بكلمات مؤثرة..خالد الجندي ينعى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ماذا قال؟
طريقة الحصول على قرض حسن من "الأوقاف" - الشروط والأوراق
أخبار مصر

طريقة الحصول على قرض حسن من "الأوقاف" - الشروط والأوراق
حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه في مصر.. مصدر يوضح
أخبار البنوك

حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه في مصر.. مصدر يوضح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السر في شهادة المطابقة.. مصدر يكشف تفاصيل أزمة المرافق لأصحاب طلبات التصالح
مدبولي يوجه بإعداد كيان موحد لتنظيم السوق العقارية وحصر الأصول غير المستغلة
وزيرة التنمية المحلية: ندرس تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء
الصور الأولى من جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
"الكهرباء" تكشف أسباب خصم جزء من رصيد العداد مسبق الدفع