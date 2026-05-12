أجرت فرق من مباحث الجيزة، معاينة لموقع حريق محطة فرز وتعبئة موالح اندلعت فيها النيران بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق محافظتي الجيزة والبحيرة الكيلو 80، والذي أسفر عن إصابة 10 عمال بحالة اختناق.

موقع المحطة ومواصفاتها

وكشفت المعاينة الأولية أن المحطة مرخصة من هيئة التنمية الصناعية، وتقع على مساحة 12 ألف متر مربع محاطة بسور شبكي وبوابة حديدية، ومقسمة من الداخل، وتضم 12 ثلاجة لحفظ الحاصلات الزراعية، مساحة كل منها نحو 80 مترًا، بالإضافة إلى 3 صالات تشغيل لتخزين المحاصيل الزراعية عبارة عن هناجر مسقوفة بالصاج، مساحة كل صالة نحو 12 قيراطًا.

مكان اندلاع الحريق وانتشاره

وتبين أن الحريق نشب في مبنى إداري مكون من أرضي وطابقين خاص بالإدارة وميزان بسكول، وامتد إلى مساحة 4 × 25 متر في بعض الكراتين الفارغة المتواجدة بالقرب من الثلاجات على مسافة 3 أمتار، ما أدى إلى تصاعد الأدخنة وتطاير الشرر وامتداد النيران إلى جسم ثلاجتين من الخارج والمصنوعتين من الصاج المجلفن بالأسفنج.

السيطرة على الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده لباقي أجزاء المحطة. وكشفت التحريات عن إصابة 10 عمال بحالات اختناق، وفق مصدر أمني، بينهم حالات بسيطة جرى إسعافها بموقع الحادث.

أقوال مالك المحطة

واستجوبت فرق البحث مالك المحطة، الذي رجح أن يكون عقب سيجارة سبب الحريق، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية. وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.