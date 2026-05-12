"تنده غيسل" تقود "سائق العشرين" إلى السجن المؤبد



رفضت الدائرة "8" مستأنف جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الحميد كامل عبد السميع، استئناف "سائق العشرين" وأيدت حكم إدانته بالسجن المؤبد، في واقعة اتهامه بقتل "محمد ياسر" إثر خلاف بينهما على "تنده غسيل".



عُقدت هيئة الدائرة برئاسة المستشار عبد الحميد كامل عبد السميع رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حسن الشريف وحازم رسمي عبد المنعم ومصطفى عبد المنعم زين، وسكرتارية أحمد فتحي ومحمد السيد.

مؤبد على على خلاف "تندة غسيل"

وأدانت الدائرة "7" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل علي سليم،"سائق العشرين"، بالسجن المؤبد، في واقعة اتهامه بقتل آخر على إثر خلاف بينهما على تندة غسيل في منطقة شارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.



ندت النيابة العامة في أوراق الدعوى رقم 4904 لسنة 2025 جنايات قسم بولاق الدكرور والمُقيدة برقم 930 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، للمتهم "أبو بكر.ع"، سائق، تهمة قتل المجني عليه "محمد ي"، عمدًا مع سبق الإصرار؛ لإطفاء سخيمة قلبه لتشاجره والمجني عليه، فبث الشيطان ريح خُبثه وختم على قلبه وعقله ورضخ له فهيّأ له جرمه.

طعنة بعد قعدة عرب

وذكرت النيابة العامة أن المتهم عقد العزم المحقق على إزهاق روح المجني عليه "محمد ياسر" وما أن ظفر به منفردًا أعد لذلك سلاحًا أبيض "مطواه قرن غزال"، وباغته على حين غرة طعنات نافذة بمواضع جسده القاتلة قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث إصابته التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وفاضت روحه إلى بارئها على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك في اليوم السادس من يناير 2025 بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

خلافات على زواج وتندة غسيل

ودلت تحريات البحث الجنائي، أن يوم الواقعة نشبت مشاجرة بين "محمد"، و "أبو بكر" فيما بين الطرفين إثر مشادة كلامية بينهما بسبب "خلاف تنده غسيل"، على إثر ذلك انصرف المجني عليه من محل الواقعة، ولما عاد المجني عليه مرة أخرى كان ينتظره المتهم حال إحرازه سلاحًا أبيض "مطواه " وما أن ظفر به حتى أنهال عليه ضربًا وطعنه بمطواة والتي استقرت بمواضع جسده حتى أودت بحياته.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه "محمد ي"، أن الإصابة الموصوفة هي إصابة طعنيه حدثت بالصدر حيوية حديثة حدثت من جسم صلب ذو حافة حادة أيّا كان نوعه وهي جائزة الحدوث وتعزي الوفاة نتيجة الإصابة.

اقرأ أيضا:

عايز يتجوزها.. الداخلية تكشف حقيقة مطاردة أجنبي لسيدة وترويعها في القاهرة

حاولت إنقاذ أمها فذُبحت بسكين عمها.. إحالة قاتل الطفلة "آيسل" للمفتي

من علاقة سرية إلى دماء على السرير.. كيف خططت إيمان لقتل زوجها بمساعدة طليقها؟