ضبط 280 قضية مخدرات و67 سلاحًا ناريًا خلال حملات أمنية بالمحافظات

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة في جميع مديريات الأمن، حيث نجحت خلال 24 ساعة في تنفيذ 65,490 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 280 قضية مخدرات، إلى جانب ضبط 67 قطعة سلاح ناري.

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والتصدي لظاهرة البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، بما يعزز الأمن والاستقرار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.