بادر بإطلاق النار.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بأسوان

كتب- علاء عمران:

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه إثر تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في أسوان.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أن العنصر الإجرامي كان مطلوبًا لتنفيذ أحكام قضائية بالسجن المؤبد في عدة قضايا، منها "حيازة سلاح ناري، مخدرات، سرقة بالإكراه، إتلاف عمدي"، وكان أيضًا مطلوبًا في قضية "حريق عمد وشروع في قتل" في دائرة مركز شرطة كوم أمبو.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، تم استهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرعه. وُضبط بحوزته بندقيتان (إحداهما آلية والأخرى خرطوش) وعدد من الطلقات النارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة الهاربة من تنفيذ الأحكام القضائية والمطلوب ضبطهم على ذمة قضايا جنائية.