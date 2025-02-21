قتل واغتصاب طفلة "حلابة".. النيابة تحيل الأب والصديق للجنايات

كتب ـ رمضان يونس:

قررت جهات التحقيق بنيابة قليوب الكلية، إحالة عامل بيكايا تاجر خردة قتل ابنة صديقه "هدى" بعد تعديه عليها جنسيا داخل منزلهما في قرية حلابة بقليوب.

وكشفت تحقيقات النيابة أن والد الطفلة "هدى" دائم تعاطي المواد المخدرة " الآيس" رفقة صديقه المتهم "إبراهيم" في منزل الأول، وفي يوم الجريمة تناول الصديقان جرعة المخدر أمام الأطفال "دنيا وهدى"، ثم انصرف "إبراهيم" ـ صديق الأب ـ قبل منتصف الليل، حتى عاد مجددًا إلى منزل صديقه"نصر" بحجة إنه ترك شىيء بالمنزل.

وبينت التحقيقات أن المتهم دلف لمنزل صديقه ووضع له مخدر في كوب عصير، وبعد أن تأكد من نوم صديقه، بدأ تنفيذ مخططه، حيث أخذ الطفلة "هدى" أثناء نومها بجوار شقيقتها "دنيا" وكمم فمها ووثق يدها بحبل، ثم خلع ملابسها وتعدى جنسيًا داخل غرفة "الخردة"، وبعد ذلك خنقها حتى فارقت الحياة خشية افتضاح أمره، ثم ألقى جثمان الطفلة في الغرفة ووضع عليها ملابس والدتها القديمة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطاراً من العميد أحمد شعراوى مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ بمقتل طفلة خنقا داخل مبنى علىأ"رفا قرية حلابة بدائرة المركز.

كشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، مقتل الطفلة "هدى.ن.م" تبلغ من العمر 8 سنوات، خنقا على يد صديق والدها ويدعى "إبراهيم. ع".

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب محمد ياسين والنقيب عمرو رضوان والنقيب محمد المغربي والنقيب محمد العطار معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.