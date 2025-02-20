ضبط عصابة زورت بطاقات طلاب المدارس للاستيلاء على أدوية مجانية

كتب- عاطف مراد:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في الإطاحة بتشكيل عصابي تخصص في تزوير الكارنيهات والبطاقات الصحية الخاصة بطلاب المدارس، لاستغلالها في صرف الأدوية المجانية وإعادة بيعها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وكشفت التحريات أن التشكيل العصابي مكون من أربعة أشخاص، بينهم ربة منزل، حيث استخدموا أدوات التزوير لطباعة المستندات الرسمية الخاصة بالطلاب. وعُثر بحوزتهم على عدد من البطاقات المزورة، وأكلاشيهات، وكميات من الأدوية والأجهزة الطبية التي تم الاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير قانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها للتصدي لجرائم التزوير والنصب حفاظًا على حقوق المواطنين.