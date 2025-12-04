بالصور.. ضبط 5 متورطين بمحاولات شراء الأصوات في انتخابات سوهاج وقنا

ضبط 20 متهمًا خلال توزيع بطاقات وكروت دعائية للناخبين في 4 محافظات- صور

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لتأمين العملية الانتخابية وضمان سيرها بشفافية، حيث تمكنت من كشف عدة مخالفات تستهدف التأثير على إرادة الناخبين في عدة دوائر بمحافظتي سوهاج وقنا.

أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 5 أشخاص بمحيط الدوائر الانتخابية في مراكز شرطة ساقلته والمنشأة وقسم ثان سوهاج، بالإضافة إلى دائرة مركز شرطة قنا، وبحوزتهم مبالغ مالية وبطاقات شخصية تخص بعض المواطنين، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح مرشحين محددين.

واتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الوقائع لضمان نزاهة الانتخابات ومنع أي محاولات للتلاعب بالعملية الانتخابية.