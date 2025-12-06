إعلان

بين السخرية من عائلته وازدراء جنود سوريين.. تسريبات جديدة لـ"بشار الأسد"

04:02 م 06/12/2025

بشار الأسد

كتب- محمود الطوخي

كشفت مقاطع فيديو نُشرت حديثا، عن حوار خاص بين الرئيس السوري السابق بشار الأسد ومستشارته السابقة لونا الشبل.

وخلال مقاطع الفيديو التي نشرتها قناة "العربية/ الحدث"، تنوعت ردود فعل الرئيس السوري السابق بين السخرية من أحداث وجهات داخل الدولة.

وفي أحد المقاطع، ظهر الأسد وهو يتفوه بالسباب لمنطقة الغوطة قائلا: "يلعن أبو الغوطة"، فيما تضمنت لقطات أخرى حوارا مع مستشارته لونا الشبل حول "تفاخر حزب الله بقدراته"، قبل أن تقول: "الآن لم نسمع له صوتا".

وقال الأسد: "سندخل مدينة سقبا وكأني لا أعلم أنها تحررت".

الأسد والسخرية من الجنود السوريين

تضمنت التسجيلات المنشورة، مشاهد للأسد وهو يسخر من جنود سوريين ظهروا وهم يقبلون يده في لقاءات سابقة.

وفي رده على سؤال من مستشارته بشأن شعوره عند رؤية صوره معلقة في الشوارع، قال الأسد إنه لا يشعر بشئ.

إلى جانب ذلك، سخر الأسد ومستشارته من الشرطة السورية ووزير الداخلية، إذ قال عن الأوضاع في سوريا: "لا أشعر بالخجل فحسب، بل بالقرف".

كذلك، امتدت سخرية الرئيس السوري المخلوع إلى كنية عائلته، قائلا: "يجب تغييرها باسم حيوان آخر".

بشار الأسد لونا الشبل

