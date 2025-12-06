كتب- محمود الطوخي

كشفت مقاطع فيديو نُشرت حديثا، عن حوار خاص بين الرئيس السوري السابق بشار الأسد ومستشارته السابقة لونا الشبل.

وخلال مقاطع الفيديو التي نشرتها قناة "العربية/ الحدث"، تنوعت ردود فعل الرئيس السوري السابق بين السخرية من أحداث وجهات داخل الدولة.

وفي أحد المقاطع، ظهر الأسد وهو يتفوه بالسباب لمنطقة الغوطة قائلا: "يلعن أبو الغوطة"، فيما تضمنت لقطات أخرى حوارا مع مستشارته لونا الشبل حول "تفاخر حزب الله بقدراته"، قبل أن تقول: "الآن لم نسمع له صوتا".

فيديو حصري حصلت عليه العربية لحوار بين لونا الشبل وبشار الأسد وهو يقود السيارة ومستشارته بجواره: "بدنا نغادر الغوطة.. شو بدنا نقول واحنا مغادرين؟".. ليرد الأسد ضاحكا: "الله يلعن أبو الغوطة"#سوريا #العربية pic.twitter.com/mx5MVhprEk — العربية (@AlArabiya) December 6, 2025

وقال الأسد: "سندخل مدينة سقبا وكأني لا أعلم أنها تحررت".

الأسد والسخرية من الجنود السوريين

تضمنت التسجيلات المنشورة، مشاهد للأسد وهو يسخر من جنود سوريين ظهروا وهم يقبلون يده في لقاءات سابقة.

مباشر من #قناة_العربية | العربية تحصل حصريا على تسجيلات سابقة لبشار الأسد مع لونا الشبل ويشتم فيها الغوطة الشرقية https://t.co/UwqPtXDKem — العربية (@AlArabiya) December 6, 2025

وفي رده على سؤال من مستشارته بشأن شعوره عند رؤية صوره معلقة في الشوارع، قال الأسد إنه لا يشعر بشئ.

إلى جانب ذلك، سخر الأسد ومستشارته من الشرطة السورية ووزير الداخلية، إذ قال عن الأوضاع في سوريا: "لا أشعر بالخجل فحسب، بل بالقرف".

حصري لـ "العربية" و "الحدث"..بشار الأسد لـ لونا الشبل بحديث عن سوريا: "لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف" #قناة_العربية#سوريا #دمشق pic.twitter.com/ICJVJcWKGj — العربية (@AlArabiya) December 6, 2025

كذلك، امتدت سخرية الرئيس السوري المخلوع إلى كنية عائلته، قائلا: "يجب تغييرها باسم حيوان آخر".