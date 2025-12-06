تحذير من الطقس غدًا.. هيئة الأرصاد الجوية تنشر خريطة الأمطار

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد 7 ديسمبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد، بحسب بيان السبت، إنه يسود غدًا الأحد، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن حالة طقس غدًا الأحد تشهد نشاطًا للرياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وكشفت هيئة الأرصاد، خريطة سقوط الأمطار، كما يلي:

- فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة مساءً على بعض المناطق على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من خليج العقبة وجنوب سيناء وعلى (حلايب - شلاتين - مرسى علم) وعلى مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وحذرت من اضطراب الملاحة البحرية على مناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، حيث سرعات الرياح من (30:50) كم/ س، وارتفاع الأمواج من (1.5:2.5) متر.

كما حذرت من اضطراب الملاحة البحرية على مناطق من سواحل البحر المتوسط (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم)، حيث سرعات الرياح من (40:50) كم/ س، وارتفاع الأمواج من (2:3) متر.

