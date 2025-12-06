منشور على السوشيال يثير الجدل.. الداخلية تحدد هوية فتاة مشردة بالقاهرة

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وجود فتاة مشردة بالقاهرة.

وأكدت التحقيقات تحديد الفتاة المشار إليها، تبلغ من العمر 27 عامًا، ومقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية برفقة شقيقيها بعد وفاة والديهم.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بسؤال الفتاة، أفادت بأنها تركت منزل أهلها لسوء معاملتهم لها، فيما أفاد شقيقاها بعدم تحرير أي محاضر، وأن شقيقتهم معتادة على ترك المسكن وتعهدت بحسن رعايتها مستقبلاً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

