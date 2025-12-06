مجانا.. 8 قنوات تنقل مباراة مصر والإمارات في كأس العرب 2025

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية مباراة منتخب مصر ضد نظيره الإماراتي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025.

ويبحث محبو كرة القدم العربية عن قنوات مجانية تنقل مواجهة مصر والإمارات، التي تقام على استاد لوسيل في قطر.

موعد مباراة مصر والإمارات

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، بعد أن تعادل الفراعنة إيجابيا 1-1 مع الكويت في الجولة الأولى، بينما خسرت الإمارات أمام العراق بهدفين مقابل هدف.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات

تنقل مباراة مصر والإمارات عبر مجموعة من القنوات، تشمل بي إن سبورت، الكأس القطرية، إم بي سي مصر، دبي الرياضية، الكويت الرياضية، عمان الرياضية، الشارقة الرياضية، ودبي الرياضية.

