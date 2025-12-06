الداخلية تكشف حقيقة اعتداء شقيق وزوجته على أخيه وأسرته بالغربية

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقاطع فيديو وصور تم تداولها على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تضرر صاحب الحساب من قيام شقيقه وزوجته بالتعدي عليه وأسرته بالضرب والسب والتشهير، وتهديده بإضرام النيران.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3 نوفمبر الماضي، تبلغ مركز شرطة بسيون بالغربية من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، بتضرره من شقيقه، مقيم بنفس المنزل، بسبب خلافات على الجيرة والميراث، وادعى تعرضه للتعدي والتهديد. وبسؤال المشكو في حقه، نفى قيامه بالتشهير أو تهديد الشاكي بإضرام النار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

