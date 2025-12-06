فيدان: نخشى انهيار خطة ترامب في غزة وسط انتهاكات إسرائيل للاتفاق

وكالات

أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن تخوف بلاده من فشل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة، مؤكدًا أن الأولوية الآن هى وقف الحرب في غزة "ونحتاج إلى قوات الاستقرار الدولية".

وأضاف فيدان، في تصريحات خلال منتدى الدوحة في قطر، أن الدول الموقعة على اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة في أكتوبر الماضي تعمل بطريقة أو بأخرى على تنفيذ خطة ترامب والتأكد من التزام إسرائيل به.

وتابع: "يتعين أن نضمن انتشار قوة الاستقرار الدولية على الحدود مع غزة ونشر قوات الشرطة الفلسطينية وتسلم الإدارة والعمل الشرطي من حماس بشكل تدريجي".

وأكد فيدان، أن إسرائيل تنتهك يوميًا اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وهناك خطر كبير جراء ذلك، لافتًا إلى أن إسرائيل تنتقم من المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

وقال وزير الخارجية التركي، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤذي مستقبل إسرائيل والقضية الفلسطينية تكتسب المزيد من القوة.