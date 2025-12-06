وزير السياحة: نتوقع 18 مليون سائح بنهاية 2025

استعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، تطور الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال العام الماضي والعام الحالي، رغم التحديات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن القطاع يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية.

وأوضح "فتحي"، أن السوق الأمريكي يُعد من أهم الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسائحين إلى مصر، لافتًا إلى استمرار الجهود لتعزيز الربط الجوي بين القاهرة والمدن الأمريكية، حيث تعمل شركة مصر للطيران على إضافة المزيد من الرحلات المباشرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن عددًا كبيرًا من السائحين الأمريكيين يصلون إلى القاهرة عبر نقاط ربط في أوروبا ودبي وقطر، وهو ما يساهم في تنشيط التدفقات السياحية القادمة من هذه الوجهات.

وأشار الوزير إلى الدور المهم الذي يلعبه برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة، موضحًا أنه أسهم بشكل مباشر في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان خلال أشهر الصيف، بنسبة وصلت إلى نحو 70%.

وأشار إلى أن مصر استقبلت أعدادًا قياسية من السائحين خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل هذه الأعداد إلى 18 مليون سائح بنهاية 2025.

