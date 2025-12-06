استثمر أموالك؟.. ضبط نصاب خدع مواطنين بالمحافظ الإلكترونية في القاهرة

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد المواطنين بعد تعرضه للاحتيال، حيث أوهمه شخص بإمكانية استثمار أمواله في شحن المحافظ الإلكترونية والتحويلات المالية مقابل أرباح ثابتة.

وبالفحص، تبين أن المجني عليه مالك محل أجهزة كهربائية، وأكد تعرضه للنصب بعد أن سلّم المتهم مبلغًا ماليًا وفق الاتفاق، إلا أن الأخير حصل على الأموال وانقطع عن التواصل.

أسفرت جهود البحث عن ضبط المتهم، مقيم بالقاهرة وله معلومات جنائية، ويستهدف الحصول على أموال المواطنين بطرق احتيالية من خلال ادعاء الانتماء لإحدى شركات الدفع الإلكتروني وقدرته على تشغيل الأموال بعوائد يومية، ثم يتهرب بعد التحصيل بغلق هاتفه.

وتم العثور بحوزته على أربعة هواتف وبطاقتي دفع إلكتروني تحتوي على دلائل تثبت تورطه، واعترف بارتكاب ثلاث وقائع مماثلة بنفس الأسلوب.

واتخذت الأجهزة كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.