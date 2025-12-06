بعد 3 وقائع.. القبض على "نقاش" لسرقة أسلاك كهربائية من الشقق بالمقطم

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سرقة أسلاك كهربائية من شقة بواسطة مركبة تروسيكل بالقاهرة، حيث تضررت صاحبة الحساب من الواقعة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بعد الفحص تم تحديد وضبط مركبة التروسيكل وقائدها "نقاش"، له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، موضحًا أنه ارتكبها بأسلوب "سحب الأسلاك".

كما اعترف بإرتكاب واقعتين أخريين بنفس الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "تاجر خردة" مقيم بمحافظة الجيزة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.