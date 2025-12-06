قانون غريب في الإجازات.. موظف يشكو من مديره لهذا السبب

في حالة غريبة من سياسات العمل التي يفرضها مدراء متسلطون، كشف موظف هندي أنه لا يسمح له بأخذ إجازات متتالية.

وفي منشور انتشر على نطاق واسع بعنوان "إجازات مخططة"، أعرب الموظف عن إحباطه وشارك لقطة شاشة لرسالة بريد إلكتروني رفض فيها المدير طلبه صراحة.

"مديري لا يسمح لي بأخذ يومين إجازة متواصلين، عادة ما أخطط لإجازاتي قبل شهر، على سبيل المثال، لشهري ديسمبر ويناير، وقد أرسلتُ جدول إجازاتي مسبقا"، هذا ما كتبه المستخدم على منتدى r/IndianWorkplace.

وتابع: "كان هذا روتيني الشهري دائما، يبكي كطفل كل شهر عندما أذكر له يومين متتاليين كـ"إجازة"، ثم أكسرها وأُخصص يومين مختلفين".

وزعم المدير أن الفريق صغير وإذا أخذ الموظفون أيام إجازة متتالية، فإن ذلك سيضع ضغطا على أعضاء الفريق الآخرين لإكمال المشروع.

"كما ذكرنا سابقا، يرجى تجنب أخذ إجازات ليومين متتاليين، فهذا يؤثر سلبا على إنتاجية الفريق بأكمله، هذا الشهر، سمح لكم بأخذ إجازات يومي 28 و29 أكتوبر، ولكن لا يمكنكم أخذها يومي 26 و27 نوفمبر أيضا، إما أن تخططوا لإجازتكم في 26 و27، حسنًا، في 19 نوفمبر"، هذا ما قاله المدير في البريد.

باستثناء الإجازات المتتالية، لم يسمح للموظفين بدمج إجازاتهم مع عطلات نهاية الأسبوع، تساءل المستخدم كيف يمكن لأي شخص التخطيط لإجازة أو رحلة في ظل هذه الشروط.

"توقف عن الطلب"

وتعاطف مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الشخص ونصحوه بأخذ إجازة دون طلب من المدير، إذا لم يكن ذلك انتهاكا لأي سياسة خاصة بالموارد البشرية.

"يحدث هذا عندما لا يكون لدى مديرك أدنى فكرة عن العمل"، هذا ما قاله أحد المستخدمين، وأضاف آخر: "توقف عن طلب الإجازات، فقط أبلغ وارحل، بالتأكيد لن يعطوك إجازة، لأنه إذا غادرت، فسيكون الفريق مثقلا بالعبء، وستعاني الشركة!"

وعلق ثالث: "المشروع يعتمد عليك، ولكن عندما تسوء الأمور، لن يترددوا أبدا في طردك، تذكر ذلك"، وقال رابع: "خذ إجازة فقط، إلا إذا كانت لديك سياسة موارد بشرية تمنعك من فعل هذا، لا تضحي بوقت إجازتك من أجل مدير كهذا".