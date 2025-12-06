تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

السويس -حسام الدين احمد:

رست 9 سفن على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وجرى تداول 14000 طن بضائع و748 شاحنة و497 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع و481 شاحنة و147 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع و267 شاحنة و50 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السبت أربع سفن وهي "Poseidon Express"، و"Bridge"، و"الحرية"، و"أمل"، بينما استقبل الميناء بالأمس العبارة "أمل" وغادرته السفينتان "Poseidon Express" و"Bridge".

وشهد ميناء نويبع تداول 4000 طن بضائع و211 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين "أور" و"سينا". وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1300 راكبًا عبر الخطوط الملاحية سفاجا_ ضبا" و"نويبع _ العقبة"