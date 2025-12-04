إعلان

الأمن يكشف حقيقة توزيع سلع غذائية على الناخبين في البحيرة

كتب : عاطف مراد

01:17 م 04/12/2025

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل يظهر أحد الأشخاص وبحوزته سلع غذائية، زاعمًا أنها تُوزع كرشاوى انتخابية لدفع المواطنين للتصويت لصالح أحد المرشحين بالبحيرة.

تحديد المتهمين

تم تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بالمقطع وعددهم 3 أشخاص.

أقروا بأنهم من أنصار أحد المرشحين وقاموا بتصوير الفيديو لتوثيق قيام شخص آخر – من أنصار مرشح منافس – بتوزيع السلع على المواطنين لدفعهم للتصويت.

المتهم الرئيسي

تمكن الأمن من ضبط الشخص المتهم بتوزيع السلع، وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

