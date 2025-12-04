كشفت وزارة الداخلية حقيقة الشكاوى المتداولة على مواقع التواصل بشأن سائقي التوصيل والنقل الذكي الذين تعرضوا للغرامة بسبب وضع إعلانات أو شعارات على مركباتهم دون ترخيص.

وأكدت الوزارة أن القانون واضح في منع استخدام المركبة لأي غرض غير المصرح به، أو وضع أي إعلان دون تصريح رسمي.

وأتاحت الوزارة لمالكي السيارات الراغبين بوضع الإعلانات فرصة تقنين أوضاعهم من خلال الحصول على تراخيص رسمية للإعلانات.

وشددت على أن الجهات المختصة يحق لها اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة المخالفة، بما في ذلك إلغاء ترخيص التسيير، مع استمرار تطبيق أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية بكل حزم.

