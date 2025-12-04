الداخلية ترد على فيديو مزاعم القبض على أسرة شاب بسبب قطعة أرض

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، والذى ادّعى خلاله صاحبه شراء قطعة أرض من إحدى الشركات قبل أن يتبين له بعد مرور 3 سنوات تبعيتها لإحدى الجهات.



وزعم قيام قوة أمنية بالإسكندرية بالقبض على زوجته وشقيقته وشقيقه وتهديدهم عقب تقدمه بشكوى ضد مالك الشركة بدعوى امتلاكه نفوذًا.



نزاع أرض



وتبين بالفحص تحديد القائم على النشر، وتبين أنه متواجد خارج البلاد. وبسؤال والده، وهو مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية، أفاد بأن نجله اشترى قطعة الأرض عام 2022 من إحدى الشركات الكائنة بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا، ثم فوجئ بعد ذلك بتبعيتها لإحدى الجهات، فحرر محضرًا ضد مالك الشركة، وصدر مؤخرًا حكم بحبس الأخير لصالح نجله.



وكشفت التحريات أنه بتاريخ 27 نوفمبر المنقضي تم ضبط شقيق القائم على النشر، وهو كهربائي مقيم بدائرة المركز، داخل نطاق قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية لقيامه باستقطاب الشباب راغبي الهجرة غير الشرعية نظير مبالغ مالية، وثبت عدم صحة ادعاء ضبط زوجة القائم على النشر أو شقيقته أو تهديدهما من قِبل الأجهزة الأمنية.



واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى ضبط مالك الشركة المشار إليه، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائم على النشر لإدلائه بادعاءات كاذبة.







