محاكمة 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بعين شمس اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمات ثلاثة عاطلين متهمين بالتنقيب عن الآثار بشكل غير مشروع داخل عقار سكني بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوجود أعمال حفر داخل أحد العقارات، يرجح ارتباطه بأعمال حفر بحثًا عن قطع أثرية بعيدًا عن الإطار القانوني.

وعلى الفور، انتقلت قوة من وحدة المباحث إلى محل البلاغ لفحصه، وبالفحص تبين أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة، تم ضبطهم وبحوزتهم فؤوس ومعاول وأدوات حفر يدوية وسلك كهربائي وسلم يستخدم في النزول إلى الحفرة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

