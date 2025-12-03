رشاوى وكروت دعائية.. الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الدوائر الملغاة

واصلت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، متابعة سير العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية، لضمان نزاهتها ومنع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين خلال اليوم الأول للتصويت بالدوائر الملغاة وجولة الإعادة بدائرة إطسا بمحافظة الفيوم، ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وشددت الوزارة على تطبيق القانون بحزم تجاه المخالفات الانتخابية، بما يشمل شراء الأصوات أو الترويج غير القانوني للمرشحين، بالتنسيق مع النيابات للتحقيق الفوري في كل واقعة، مع متابعة سير التصويت وتوفير بيئة آمنة للناخبين وتقليل التكدس أمام اللجان.

وفي السياق ذاته، كشف القاضي أحمد البنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي اختتم اليوم الأول للانتخابات، عن تلقي الهيئة 51 شكوى، وتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بانضباط ونزاهة.

كما رصدت الأجهزة الأمنية والهيئة عدداً من حالات الضبط الانتخابي على مستوى الجمهورية، شملت ضبط متهمين بحوزتهم أموال وكراتين وسلع تموينية، كانت مخصصة لتوزيعها على المواطنين مقابل التصويت لصالح مرشحين محددين.

وانتهت عملية التصويت فى اليوم الأول من انتخابات الدوائر الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد انتهاء اليوم الأول من الاقتراع والذي بدأ في التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءًا الموعد المحدد لإغلاق اللجان وفقًا لقرار الهيئة.

وأكدت الهيئة الوطنية على انتظام التصويت فى أغلب اللجان منذ الساعة التاسعة صباحا، ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء، وبدأ الناخبين فى التوافد على اللجان.

الأمن يضبط عاملًا أثناء توزيع كروت انتخابية لدعم مرشح بالبحيرة

باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر أحد الأشخاص وهو يقوم بتوزيع كروت دعائية لأحد المرشحين على المواطنين المترددين على مخبز بالبحيرة لدفعهم للتصويت لصالحه.

الداخلية: ضبط سيدتين بكروت دعائية انتخابية بدمنهور قبل دخول اللجان

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة من ضبط سيدتين بمحيط الدائرة، وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين لدفعهم للتصويت لصالحه، في إطار متابعة سير العملية الانتخابية.

الداخلية: ضبط 4 متهمين يوزّعون "رشاوى انتخابية" لصالح مرشحة بسوهاج

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، من ضبط إحدى السيدات – مقيمة بندر طهطا – وبصحبتها 3 آخرين، بأحد الشوارع المحيطة باللجنة، وبحوزتهم مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين الذين كانوا بصحبتهم حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، في إطار متابعة سير العملية الانتخابية.

الأمن يضبط 5 أشخاص يروّجون كروت دعائية انتخابية بدمنهور

نجحت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة في ضبط 5 أشخاص بمحيط الدائرة الانتخابية.

الداخلية: ضبط متورطين بتوزيع كروت دعائية انتخابية بالبحيرة

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين دوائر الانتخابات بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة من ضبط عامل زراعي، أثناء تواجده بمحيط الدائرة الانتخابية، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الخاصة بمرشحين اثنين، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم للإدلاء بأصواتهم.

ضبط شاب يُروج لبيع المخدرات "أونلاين" ويعرض الأصناف بالأسعار

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخص يروج لبيع المواد المخدرة ويعرض الأصناف بالأسعار في محافظة الجيزة.

ضبط 3 أشخاص يوزّعون أموالًا للتأثير على الناخبين بأخميم

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة أخميم بسوهاج من ضبط 3 أشخاص بأحد الشوارع المحيطة باللجنة الانتخابية، أثناء محاولتهم توزيع مبالغ مالية على المواطنين.

ضبط سائق يستخدم مكبر صوت للترويج لمرشح بشبراخيت

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة شبراخيت بمحافظة البحيرة، من ضبط سائق – مقيم بدائرة المركز – أثناء تجوله بمحيط الدائرة بسيارة ميكروباص مجهزة بمكبر صوت وصور لأحد المرشحين، بهدف دفع المواطنين للتصويت لصالحه.

القبض على أحد أنصار مرشح يوزع أموالًا على الناخبين بشبراخيت

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، من ضبط عامل – مقيم بدائرة المركز – بمحيط دائرة اللجنة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

ضبط شخصين يحملان كروت دعاية داخل محيط لجنة بدمنهور

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة من ضبط شخصين في محيط اللجنة الانتخابية.

ضبط شخص يحمل كروت دعاية انتخابية قبل توزيعها بالبحيرة

تمكنت الخدمات الأمنية المكلّفة بمتابعة وتأمين سير العملية الانتخابية في دائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، بعدما حاز عددًا من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين لحثّهم على التصويت لصالحه.

كروت وبطاقات.. ضبط محاولات تلاعب بالدعاية الانتخابية في 4 محافظات

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لتأمين العملية الانتخابية في مختلف المحافظات، وأسفرت الحملات المكثفة على الدوائر الانتخابية عن ضبط عدة حالات لمحاولات التلاعب بالدعاية الانتخابية والبطاقات الشخصية والمبالغ المالية الخاصة بالتصويت.

رشاوي على أبواب اللجان.. سقوط 4 قبل توزيع أموال بسوهاج

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج من ضبط 4 أشخاص بمحيط الدائرة.

الأمن يفضح محاولات تلاعب بالدعاية الانتخابية في 3 محافظات

في إطار كشف ملابسات مقاطع فيديو ومنشورات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن محاولات التأثير على الناخبين قبل الانتخابات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط عدة مخالفين في محافظتي الإسكندرية وسوهاج.

الداخلية تضبط شخص وسيدة لشراء أصوات الناخبين بالبحيرة

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمتابعة سير العملية الانتخابية، وكشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص وسيدة يجمعان صور بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين، ويوزعان كوبونات سلع غذائية ومبالغ مالية عليهم أثناء ترددهم على الدوائر الانتخابية بهدف دفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

عقوبات القانون ضد مخالفات الانتخابات

قال المحامي بالنقض محمد حامد، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون 140 لسنة 2020 يحدد عقوبات لمخالفات الانتخابات، منها تقديم هدايا أو أموال مقابل التصويت.

وتنص المادة (65) على معاقبة من أعطى أو طلب فائدة للتصويت أو الامتناع عنه بالحبس سنة على الأقل وغرامة بين ألف وخمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. كما تُفرض غرامة بين 20 ألف و200 ألف جنيه على من نشر أخبار كاذبة عن الانتخابات أو المرشحين بقصد التأثير على النتيجة.