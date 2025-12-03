الأمن يفضح محاولات تلاعب بالدعاية الانتخابية في 3 محافظات

في إطار كشف ملابسات مقاطع فيديو ومنشورات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن محاولات التأثير على الناخبين قبل الانتخابات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط عدة مخالفين في محافظتي الإسكندرية وسوهاج.

بسوهاج، تم ضبط شخص حاول نقل المواطنين بمركبة ميكروباص من محل سكنه إلى مقر اللجان الانتخابية بهدف دعم أحد المرشحين، وأقر المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

في الإسكندرية، ضبطت الأجهزة الأمنية شخصًا قام بتوزيع كوبونات سلع غذائية على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية مقابل التصويت لعدد من المرشحين، واعترف بالواقعة خلال مواجهته.

كما تم كشف ملابسات فيديو آخر بالإسكندرية تضمن حديث شخصين عن تلقيهما مبالغ مالية مقابل الإدلاء بأصواتهما، حيث تم تحديد وضبط القائم بتصوير المقطع، وأقر بتحريض الشخصين على الإدلاء بمعلومات "على خلاف الحقيقة" لتشكيك الجمهور في العملية الانتخابية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في جميع الوقائع لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها.