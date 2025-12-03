كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت فيه سيدة تتضرر من قيام قائد سيارة تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي بحمل جسم يشبه السلاح الأبيض والتلويح به أثناء قيادته السيارة في الجيزة.

وأكدت وزارة الداخلية بيان لها عبر صفحتها الرسمية، أن الفحص كشف عدم ورود أي بلاغ رسمي، وتمكنت الأجهزة المختصة من تحديد السيارة وضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وبمواجهته، أقر السائق أن الجسم الذي ظهر بحوزته في الفيديو ليس سلاحًا أبيض، وإنما قطعة مكسورة من إكسسوار بلاستيكي للسيارة، وأوضح أن السيدة أساءت التقدير واعتقدت خطأً أنه سلاح.

