النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في

14 مرشحًا يتنافسون على مقعدين.. إقبال ملحوظ في جولة الإعادة بالجيزة | فيديو

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لتأمين العملية الانتخابية في مختلف المحافظات، وأسفرت الحملات المكثفة على الدوائر الانتخابية عن ضبط عدة حالات لمحاولات التلاعب بالدعاية الانتخابية والبطاقات الشخصية والمبالغ المالية الخاصة بالتصويت.



وشملت الضبطيات محافظات البحيرة وقنا وسوهاج، حيث تم ضبط أشخاص بحوزتهم كروت دعائية وبطاقات شخصية ومبالغ مالية بهدف التأثير على الناخبين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.



البحيرة



تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة دمنهور من ضبط 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة دمنهور، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين لدفعهم للتصويت لصالحه.



قنا



ضبطت الأجهزة الأمنية عاطلًا مقيمًا بدائرة المركز، وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين بغرض التأثير على تصويتهم لصالح أحد المرشحين.



سوهاج



تمكنت القوات الأمنية من ضبط مالك مخزن مقيم بدائرة المركز، وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين، بهدف دفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.



قنا



ضُبط عامل مقيم بدائرة المركز، وبحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على الدائرة الانتخابية للتأثير على تصويتهم لصالح بعض المرشحين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في جميع الوقائع لضمان نزاهة العملية الانتخابية.



