لتعديه على والدته بالسب.. عامل يفتح النار على جاره بالإسماعيلية

كتب : علاء عمران

04:57 م 03/12/2025

اطلاق نار

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوب بمقطع فيديو يُظهر قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية تجاه شرفة جاره بالإسماعيلية.

خلاف جيرة

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية، وتم تحديد القائم بالتصوير، وهو عامل مقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، وبسؤاله أفاد بأن الواقعة حدثت نتيجة مشادة كلامية مع جاره إثر توبيخه لتعديه على والدته بالسب، ما دفعه لإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته، قبل أن يفر هاربًا مستقلًا دراجة نارية.

تم ضبط المتهم، الذي له معلومات جنائية، والسلاح المستخدم والدراجة النارية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات الجيرة.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الإسماعيلية اعتداء علي سيدة مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق أعيرة نارية خلاف جيرة

