تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تلقي الطعون الانتخابية على نتيجة انتخابات مجلس النواب في المرحلة الثانية، والتي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتلقىّت المحكمة حتى الآن نحو 15 طعنًا مقدمة من محافظات المرحلة الثانية.

ويستمر جدول المحكمة الإدارية العليا في استقبال الطعون وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، والممتد حتى الخميس 4 ديسمبر، مع استمرار العمل حتى التاسعة مساءً.

وتفصل المحكمة في الطعون خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، وذلك وفقًا للضوابط المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويحق للمرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق في الفوز، التقدم بطعونهم خلال مدة الـ48 ساعة المحددة.