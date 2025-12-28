ضبط محاولات للتأثير على الناخبين في البحيرة خلال جولة الإعادة | صور

أموال وكروت دعائية.. ضبط 14 متورطًا بمحاولات التأثير على الناخبين في 3

كتب- أحمد أبو النجا:

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة وبحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

كما تمكنت الخدمات الأمنية في دائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة من ضبط شخص آخر وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالحه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين.

وتشهد جولة الإعادة منافسة قوية بين 70 مرشحًا على 35 مقعدًا بالنظام الفردي، من خلال 1694 لجنة اقتراع فرعية.

وأوضح المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن جولة الإعادة تُجرى في 19 دائرة انتخابية موزعة على محافظات الجيزة، قنا، سوهاج، البحيرة، الإسكندرية، أسيوط، والفيوم.

