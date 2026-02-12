إعلان

"سرق 50 ألف جنيه من الفيزا".. كيف أنهى شاب حياة والده بمدينة 15 مايو؟

كتب : أحمد عادل

11:59 ص 12/02/2026

جريمة قتل - تعبيرية

تسللت الغيرة إلى قلب "زياد"، في العقد الثالث من عمره، بسبب خلافاته الدائمة مع والده، وشعوره بتمييز شقيقه عليه، إلى أن قادته لارتكاب جريمة مأساوية، حيث أنهى حياة والده بـ7 طعنات في مدينة 15 مايو.

كانت الخلافات بين "زياد" ووالده أشبه بالروتين اليومي، بسبب عدم رضا الأب عن تصرفات نجله، ما جعل الأبن يظن أن أباه لم يحبه يومًا، بل أنه يفضل شقيقه الأصغر عليه.

قرر "زياد" تحدي والده، وسرق بطاقة الائتمان "فيزا" الخاصة به، واستولى على مبلغ 50 ألف جنيه، انفقها على متطلباته الشخصية.

يوم الواقعة، علم الأب بتصرف نجله وأمره برد المبلغ فورًا، لكن قوبل طلبه بالرفض، فقام بتهديد نجله بفضحه أمام العائلة وطرده من المنزل، وإبلاغ الشرطة.

نشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت لشجار استل خلاله الأب سلاحًا أبيضًا "سكين" مهددًا الأبن لإجباره على رد المبلغ، وفي لحظة خاطفة انتزع المتهم السكين وسدد لوالده طعنة نافذة في الرقبة.

لم يكتفي المتهم بطعنة، وتولت الطعنات واحدة تلو الآخرى حتى وصل عددها إلى 7 في أنحاء متفرقة من جسد الأب، حتى أيقن وفاته.

أبلغ المتهم الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مدينة 15 مايو، العثور على جثة والده داخل الشقة، في محاولة لتضليل رجال المباحث.

بإجراء التحريات أشارت أصابع الاتهام إلى الأبن، وبمحاصرته أقر بارتكابه الجريمة لخلافات سابقة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

