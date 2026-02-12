كشفت الفنانة دنيا المصري عن أحدث إطلالة وظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وخضعت دنيا لجلسة تصوير مميزة، ونشرت عددًا من الصور على حساباتها بمواقع التواصل خطفت بها الأنظار.

ظهرت دنيا بإطلالة أنيقة مرتدية فستان مميز، كشف عن رشاقتها وجمالها، حيث تفاعل معه المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا دودو"، "قمر الدراما"، "جمالك زاد جمال"، "الحلو كله".

وظهرت دنيا المصري في مسلسل "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضي الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وشاركت الفنانة دينا المصري في العديد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "حرب الجبالي" بطولة الفنان أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولي، وعرض شهر مايو العام الماضي.، ومسلسل "أمير العوامري" بطولة الفنان هاني سلامة.