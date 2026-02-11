90 ثانية رعب في شارع همفرس.. تفاصيل "معركة" بالشماريخ والأسلحة ببولاق

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات مشاجرة عنيفة نشبت بشارع همفرس بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بين عدد من الأشخاص من عائلة واحدة، استخدمت خلالها الشماريخ والأسلحة البيضاء، وأسفرت عن إصابات متعددة وتلفيات ببعض المحال التجارية.

وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين مجموعة من شباب العائلة، تطورت إلى اشتباكات بالأيدي والأسلحة البيضاء، وتدخل عدد من كبار العائلة، ما أدى إلى تصاعد الأحداث وإصابة عدد من المشاركين وبعض المتواجدين بمحيط الواقعة، من بينهم مصاب بكسر في الجمجمة وآخرون بإصابات متفرقة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط عدد من المتهمين، وبحوزة بعضهم أسلحة بيضاء، وتبين توجيه اتهامات بحيازة أسلحة بيضاء واستعراض القوة وأعمال البلطجة وترويع المواطنين، فضلًا عن التعدي على المارة وإحداث تلفيات بالمحال التجارية.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر رقم 25950 جنح بولاق الدكرور، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.