متحدّية تحذيرات ترامب.. روسيا تخطط لإرسال شحنات نفط إلى كوبا

كشفت السفارة الروسية في كوبا، الخميس، عن خطة لإرسال شحنة من النفط ومشتقاته إلى هافانا كمساعدة إنسانية، في ظل أزمة وقود حادة تعصف بالبلاد دفعت موسكو للتوصية بالامتناع عن زيارتها وتنظيم رحلات خاصة لإجلاء مواطنيها.

ووفقا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أوضحت السفارة أنها تنسق مع شركة "إيروفلوت" وسلطات الطيران الكوبية لتنظيم رحلات جوية خاصة من فاراديرو وهافانا لضمان عودة السياح الروس بأمان، بعدما أوصت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية السياح بالابتعاد عن كوبا بسبب أزمة الطاقة.

وتشهد كوبا أزمة حادة في المحروقات، منذ اعتقال للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير الماضي، حيث كانت فنزويلا المورد الرئيسي للنفط للجزيرة، غير أن الأزمة ازدادت تعقيدا مع توقيع الولايات المتحدة أمرا تنفيذيا في 29 يناير يفرض رسوما جمركية على سلع الدول المصدرة للنفط إلى كوبا، مع إعلان حالة الطوارئ.

من جانبه، أدان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز باريلا، هذه الإجراءات بشدة، مؤكدا أنها تهدف لفرض "حصار كامل لإمدادات الطاقة"، وتنتهك مبادئ التجارة الدولية، مما يخلق "ظروفا معيشية قاسية" للشعب الكوبي.