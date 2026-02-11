الطب النفسي يفجر مفاجأة في قضية "ذبح طفل المهندسين" (خاص)

النائب العام يستقبل وفدًا من النيابة العامة الليبية لتعزيز التعاون المشترك

فجر تقرير الطب النفسي الشرعي الصادر عن مستشفى الأمراض العقلية والعصبية"العباسية"، مفاجأة صادمة في واقعة ذبح "طفل المهندسين" على يد "كوافير حريمى"، داخل سوبر ماركت بشارع البطل أحمد عبد العزيز.

وفق التقرير الذي حصل "مصراوي" فإن النيابة العامة أودعت المتهم بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية لإعداد تقرير وافٍ عن حالته الشخصية وتحديد مدى مسؤوليته الجنائية عن ارتكاب الجريمة بحق الطفل كونه يدعٍ أنه سبق إيداعه أكثر من مرة في أحد المصحات النفسية العلاج الإدمان وأنه يعاني من اضطراب ذهني.

وأعدت اللجنة الثلاثية تقريرًا مفصلاً عن حالة المتهم "محمود.م"، خلال فترة إيداعه بالمستشفى، إذ تبين من الفحص أن المتهم متعاون ملتزم بالتعليمات لم تنتابه طوال تواجده أي نوبات من الهياج أو التشنجات أو فقدان الوعي. حيث أظهرت درجة اختبار الذكاء 93 درجة مما يجعله من فئة متوسطى الذكاء.

وذكر التقرير أن نتائج اختبارات سمات الشخصية أظهرت ارتفاعا في معامل الكذب لدى المتهم، وأن سماته الشخصية سيكوباتية وليست تشخيصا نفسيا نافيًا المسئولية الجنائية.

وعن فحص الحالة النفسية والعقلية للمتهم "محمود.م"، أكد التقرير أنه واعي متوسط الإهتمام بمظهره الخارجي ونظافته الشخصية، لا يوجد لديه حركات لا إرادية أو لزمات، سليم الإنتباه والتركيز ، عاطفته طبيعية ومتفاعلة، لا يعاني من إضطراب أو محتوى أو جوهر التفكير ، ولا يوجد أي نوع من الهلاوس أو أى سلوك هلوسي، مدرك للزمان والمكان والأشخاص ، يتعمد المراوغة في الإجابة على الأسئلة الموجهة له وخاصة المتعلقة بالواقعة، ذكاؤه في المتوسط الطبيعي إكلينيكيا، لا يعاني من اضطراب بالنوم ، قادر على الإدراك والاختيار ، والتمييز بين الصواب والخطأ، يدرك قيمة الأفعال وعواقبها. مما يجعله مسؤول عن الواقعة.

وفي الختام أكدت اللجنة الثلاثية في تقريرها، أن المتهم لم تظهر من فحص حالته العقلية الحالية أى أعراض دالة على وجود أي مظاهر أو أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي، كما أن الأبحاث النفسية لم تظهر أي دلالة وجود اضطراب نفسي أو عقلي أو تدهور في القدرات العقلية بل أظهرت ارتفاع في معامل الكذب.

وأوضح التقرير أن المتهم أثناء تواجده تحت الملاحظة لم يظهر وجود أي مظاهر بالسلوك أو التفكير دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي، ولا يوجد لديه في الوقت الحالي ولا في وقت الواقعة محل الاتهام أي أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي يفقده أو ينقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب مما يجعله مسئولاً عن الاتهام المنسوب إليه في القضية.

وأحالت النيابة العامة بالجيزة المتهم بقتل "طفل المهندسين" ذبحا بسكين داخل سوبر ماركت، إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.