تنفيذ 85178 حكمًا قضائيًا في حملات أمنية بالمحافظات خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:08 م 12/02/2026

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات التي نُفذت خلال 24 ساعة عن تنفيذ 85178 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملت 356 حكم جناية، و27917 حكم حبس جزئي، و4926 حكم حبس مستأنف، و40330 حكم غرامة، و11649 مخالفة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 11 متهمًا هاربًا، و19 متهمًا من القائمين بأعمال البلطجة، إضافة إلى ضبط 334 دراجة نارية مخالفة، و27758 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم فحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، حيث ثبتت إيجابية 6 حالات منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط المخالفين وتحقيق الانضباط العام.

