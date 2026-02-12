إعلان

"بنادق آلية وخرطوش وطبنجات".. ضبط 178 قطعة سلاح ناري بحوزة 146 متهمًا

كتب : علاء عمران

12:10 م 12/02/2026

ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 178 قطعة سلاح ناري بحوزة 146 متهمًا، خلال 24 ساعة.

شملت المضبوطات "12 بندقية آلية، 16 بندقية خرطوش، 3 طبنجات، 147 فرد خرطوش، 147 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 10 خزائن متنوعة"، فضلًا عن ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء و283 قطعة سلاح أبيض.

وواصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أسلحة نارية ضيط متهمين حملات أمنية

