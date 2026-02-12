"بنادق آلية وخرطوش وطبنجات".. ضبط 178 قطعة سلاح ناري بحوزة 146 متهمًا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 178 قطعة سلاح ناري بحوزة 146 متهمًا، خلال 24 ساعة.

شملت المضبوطات "12 بندقية آلية، 16 بندقية خرطوش، 3 طبنجات، 147 فرد خرطوش، 147 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 10 خزائن متنوعة"، فضلًا عن ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء و283 قطعة سلاح أبيض.

وواصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

اقرأ أيضًا:

مع الاحتفاظ بالمصرية.. وزير الداخلية يوافق على منح 42 مواطنًا الجنسية الأجنبية

قرار من النيابة بشأن متهم بإدارة نادي صحي لممارسة أعمال منافية للآداب بالعجوزة

من فاتورة حلويات لجريمة قتل.. ماذا حدث في واقعة دهس "سيدة الشيكولاته"؟