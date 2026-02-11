إعلان

"لابسين بدل رقص".. تفاصيل فيديو 3 شباب دعوا لممارسة الفجور بالقليوبية

كتب : صابر المحلاوي

07:53 م 11/02/2026 تعديل في 09:54 م
    شباب دعوا لممارسة الفجور بالقليوبية (9)
    شباب دعوا لممارسة الفجور بالقليوبية (7)
    شباب دعوا لممارسة الفجور بالقليوبية (8)
    شباب دعوا لممارسة الفجور بالقليوبية (5)
    شباب دعوا لممارسة الفجور بالقليوبية (6)
    شباب دعوا لممارسة الفجور بالقليوبية (3)
    شباب دعوا لممارسة الفجور بالقليوبية (2)
    شباب دعوا لممارسة الفجور بالقليوبية (1)

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة ثان بنها بالقليوبية، بعد رصدهم يستخدمون أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والرقص بملابس خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والرقص بملابس خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديدهم وضبطهم بدائرة قسم شرطة ثان بنها بالقليوبية، وبحوزتهم (5 هواتف محمولة "وبفحصها تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي"– عدد من الأدوات والمعدات).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

